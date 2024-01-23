В Москве киберволонтеры «взломали» интернет-провайдер, которым пользовались администрация Путина и ФСБ

В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в РФ возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера «акадо-телеком». Услугами этой компании пользуются ряд государственных структур страны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



Как отмечается, указанная компания обеспечивает услугами администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, «Сбербанк» и другие объекты.





«21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки», — говорится в сообщении.



В ГУР сообщили, что точный масштаб ущерба для России уточняется.



Напомним, хакеры РФ проникли в систему украинского оператора мобильной связи «Киевстар» по крайней мере в мае прошлого года и могли похитить данные абонентов до масштабной атаки 12 декабря.