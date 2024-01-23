У Москві кіберволонтери «зламали» інтернет-провайдер, яким користувалися адміністрація Путіна та ФСБ

В результаті успішних дій невідомих кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «акадо-телеком». Послугами цієї компанії користуються низка державних структур країни. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



Як зазначається, вказана компанія забезпечує послугами адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбербанк» та інші об'єкти.





«21 та 22 січня російські користувачі почали масово скаржитися на відсутність інтернету та неможливість зв'язатися із службою підтримки», — йдеться у повідомленні.



У ГУР повідомили, що точний масштаб збитків для Росії уточнюється.



Нагадаємо, хакери РФ проникли в систему українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», принаймні, у травні минулого року і могли викрасти дані абонентів до масштабної атаки 12 грудня.