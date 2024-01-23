В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление

Котельная «Западная» в оккупированном Мариуполе снова не работает. Фото: Мариупольский городской совет

Жители оккупированного Мариуполя сообщают, что приостановлена работа котельной «Западная», одной из самых больших в городе. В течение отопительного периода котельная неоднократно не работала, оккупанты постоянно там проводят «ликвидации аварийных ситуаций». Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

«Уже просто нет нормальных слов на эту котельную «Западная». Каждый день она останавливается, батареи снова ледяные! Что это за издевательство? Еще и плату собрались брать?», — возмущаются мариупольцы.

Горожане также сообщают о приостановке работы котельной по улице Казанцева, 17. В этой связи в домах по улице Соборной отсутствует отопление.

«Инфраструктура города находится в критическом состоянии. Оккупанты не справляются с проблемами, поскольку нет ни необходимой техники, ни нужного количества аварийных бригад», — заявляют в горсовете.

Отмечается, что проблемы у жителей не только с отоплением, но и водоснабжением, электричеством и канализацией.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе нечистоты заливают подъезды домов и подстанции.