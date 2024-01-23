В окупованому Маріуполі знову відключили опалення

Котельня «Західна» в окупованому Маріуполі знову не працює. Фото: Маріупольська міська рада

Жителі окупованого Маріуполя повідомляють, що припинено роботу котельні «Західна», однієї з найбільших у місті. Протягом опалювального періоду котельня неодноразово не працювала, окупанти там постійно проводять «ліквідації аварійних ситуацій». Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

«Вже просто немає нормальних слів на цю котельню «Західна». Щодня вона зупиняється, батареї знову крижані! Що це за знущання? Ще й плату зібралися брати?» — обурюються маріупольці.

Городяни також повідомляють про зупинення роботи котельні на вулиці Казанцева, 17. У зв'язку з цим у будинках по вулиці Соборній відсутнє опалення.

«Інфраструктура міста перебуває у критичному стані. Окупанти не справляються із проблемами, оскільки немає ні необхідної техніки, ні потрібної кількості аварійних бригад», — заявляють у міськраді.

Зазначається, що проблеми у мешканців не лише з опаленням, а й з водопостачанням, електрикою та каналізацією.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі нечистоти заливають під'їзди будинків та підстанції.