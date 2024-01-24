Координационный штаб призвал воздержаться от распространения непроверенной информации о крушении самолета в РФ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал воздержаться от распространения непроверенной информации в связи с распространением российскими пропагандистскими ресурсами заявлений о падении в РФ военно-транспортного самолета, якобы перевозившего украинских военнопленных.



«До оглашения официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации. Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Координационного штаба.



Как сообщалось, ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о крушении в Белгородской области РФ утром в среду Ил-76 с 65 пленными украинскими военными, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена.



Информированный источник, близкий к Минобороны Украины, сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете, не уточнив предполагаемое присутствие на борту украинских пленных.



Напомним, «Новости Донбасса» писали, что в селе Яблоново в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76.



Источники издания «Украинская правда» в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. В Минобороны Украины «еще выясняют информацию» о катастрофе Ил-76 в Белгородской области, передает «Суспільне».