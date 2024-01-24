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Координаційний штаб закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації про аварію літака в РФ

24 січня 2024, 13:15

Координаційний штаб закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації про аварію літака в РФ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації через поширення російськими пропагандистськими ресурсами заяв про падіння в РФ військово-транспортного літака, який нібито перевозив українських військовополонених.

«До оголошення офіційних заяв чи коментарів уповноваженими особами чи органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Зазначаємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства», — йдеться у заяві, опублікованій у телеграм-каналі Координаційного штабу.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Білгородській області РФ вранці в середу Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили до Білгородської області для обміну.

Інформоване джерело, близьке до Міноборони України, повідомило агентству «Інтерфакс-Україна», що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті, не уточнивши передбачувану присутність на борту українських полонених.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що у селі Яблоново у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76.

Джерела видання «Українська правда» в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. У Міноборони України «ще з'ясовують інформацію» про катастрофу Іл-76 у Білгородській області, передає «Суспільне».

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Іл-76 падіння літака

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