Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова

Спасатели продолжают работы в Харькове. Фото: ГСЧС

Сегодня утром спасатели возобновили работы в пятиэтажном доме, разрушенном 23 января российской ракетой. Об этом сообщило ГСЧС Харьковской области.



В доме сотрудники ГСЧС расчищают аварийные конструкции и разрушают нависающие плиты верхних этажей, чтобы можно было безопасно разбирать завалы.



Спасатели деблокируют тела мужчин и женщин из-под завалов дома на Академика Проскуры. Спасательная операция продолжается.



«Оккупанты унесли жизни десяти человек, среди них - восьмилетняя девочка», — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он также отметил, что в результате обстрелов Харькова 23 января в медучреждениях города находятся 29 пострадавших – 14 мужчин и 15 женщин.



Напомним, в результате российского обстрела Харькова полностью разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.