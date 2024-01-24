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Рятувальники відновили роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці Харкова

24 січня 2024, 14:20

Рятувальники відновили роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці Харкова

Рятувальники продовжують роботи у Харкові. Фото: ДСНС Рятувальники продовжують роботи у Харкові. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці рятувальники відновили роботи у п'ятиповерховому будинку, зруйнованому 23 січня російською ракетою. Про це повідомило ДСНС Харківської області.

У будинку співробітники ДСНС розчищають аварійні конструкції та руйнують нависаючі плити верхніх поверхів, щоб можна було безпечно розбирати завали.

Рятувальники деблокують тіла чоловіків та жінок з-під завалів будинку на Академіка Проскури. Операція з порятунку продовжується.

«Окупанти забрали життя десяти людей, серед них восьмирічна дівчинка», — написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебувають 29 постраждалих – 14 чоловіків та 15 жінок.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.

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