Рятувальники відновили роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці Харкова

Рятувальники продовжують роботи у Харкові. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці рятувальники відновили роботи у п'ятиповерховому будинку, зруйнованому 23 січня російською ракетою. Про це повідомило ДСНС Харківської області.



У будинку співробітники ДСНС розчищають аварійні конструкції та руйнують нависаючі плити верхніх поверхів, щоб можна було безпечно розбирати завали.



Рятувальники деблокують тіла чоловіків та жінок з-під завалів будинку на Академіка Проскури. Операція з порятунку продовжується.



«Окупанти забрали життя десяти людей, серед них восьмирічна дівчинка», — написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Він також зазначив, що внаслідок обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебувають 29 постраждалих – 14 чоловіків та 15 жінок.



Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.