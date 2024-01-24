В Павлограде из-за атаки РФ 23 января погибла уроженка Луганской области

В результате массированной атаки по Павлограду, которая произошла утром 23 января, погибла уроженка Луганской области. Женщина переехала в Днепропетровскую область из-за постоянных атак со стороны РФ, у нее осталось двое детей. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Убегала от войны с Луганщины, но погибла от вражеской атаки на Днепропетровщине. Массированная атака россиян унесла жизни луганчанки в Павлограде», —написал он.



По его информации, погибшей оказалась 43-летняя Елена Фоменко, она переехала из города Золотое в прошлом году. Женщина попала в эпицентр попадания снаряда — в городском сквере.



На видео можна увидеть последствия попадания. Елена была в наушниках, поэтому, вероятно, не слышала звука воздушной тревоги.





Напомним, оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области утром 23 января. Известно, что один житель погиб, также есть травмированный.