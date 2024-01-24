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У Павлограді через атаку РФ 23 січня загинула уродженка Луганської області

24 січня 2024, 14:43

У Павлограді через атаку РФ 23 січня загинула уродженка Луганської області

Внаслідок масованої атаки по Павлограду, яка сталася вранці 23 січня, загинула уродженка Луганської області. Жінка переїхала до Дніпропетровської області через постійні атаки з боку РФ, у неї залишилося двоє дітей. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Втікала від війни з Луганщини, але загинула від ворожої атаки на Дніпропетровщині. Масована атака росіян забрала життя луганчанки у Павлограді», — написав він.

За його інформацією, загиблою виявилася 43-річна Олена Фоменко, вона переїхала з міста Золоте минулого року. Жінка потрапила до епіцентру попадання снаряда — у міському сквері.

На відео можна побачити наслідки влучення. Олена була у навушниках, тому не чула звуку повітряної тривоги.



Нагадаємо, окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області вранці 23 січня. Відомо, що один мешканець загинув, також травмований.

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