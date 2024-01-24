На оккупированных территориях не работают ряд предприятий: причина

На временно оккупированных территориях Украины из-за обесточивания остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за дефицита энергетиков. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Оккупанты не могут возобновить подачу электроэнергии на временно оккупированных территориях из-за дефицита работников энергетической отрасли», — говорится в сообщении.



Как отмечается, обесточивание населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а оккупанты не успевают возобновить подачу электроэнергии.



В частности, в Донецке остановилась промышленное предприятие, в свою очередь , хлеб завозят в город из Макеевки.



В Центре сопротивления уточнили, что в настоящее время в Донецке работает только 25% электриков от потребности, в целом похожая картина у большинства других коммунальных предприятий. Большинство работников либо были мобилизованы, либо покинули регион.



Напомним, в некоторых районах временно оккупированной Макеевки Донецкой области отсутствует электрика.