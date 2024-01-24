Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированных территориях не работают ряд предприятий: причина

24 января 2024, 16:58

На оккупированных территориях не работают ряд предприятий: причина

На временно оккупированных территориях Украины из-за обесточивания остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за дефицита энергетиков. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Оккупанты не могут возобновить подачу электроэнергии на временно оккупированных территориях из-за дефицита работников энергетической отрасли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обесточивание населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а оккупанты не успевают возобновить подачу электроэнергии.

В частности, в Донецке остановилась промышленное предприятие, в свою очередь , хлеб завозят в город из Макеевки.

В Центре сопротивления уточнили, что в настоящее время в Донецке работает только 25% электриков от потребности, в целом похожая картина у большинства других коммунальных предприятий. Большинство работников либо были мобилизованы, либо покинули регион.

Напомним, в некоторых районах временно оккупированной Макеевки Донецкой области отсутствует электрика

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Макеевка Донецкая область
События
не работают предприятия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
12:45
В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации
11:59
Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ
09:40
Подтопление поселков на Луганщине: ситуация может ухудшиться
09:35
Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
08:50
В Донецке без отопления остались 724 дома
23:20
Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января
21:30
«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
19:05
Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации
18:00
Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске
18:00
Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о 8 погибших и более 50 раненых
17:12
В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию
16:45
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
15:23
В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление
14:47
В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение
13:59
В оккупированном Мариуполе растет число больных COVID-19
12:36
В оккупированных Донецке и Ясиноватой в результате обстрелов есть жертвы
все новости
18:59
Последствия обстрела Горняка в Донецкой области: 2 погибших, 8 раненых
18:44
Покровск: жители старостинских округов получают медицинские услуги от мобильных бригад IRC
17:59
Украинские военные и разведка отреагировали на заявления РФ о сбитом Ил-76
16:58
На оккупированных территориях не работают ряд предприятий: причина
16:45
Покровск остался без воды
16:36
Бывший военнопленный считает заявление РФ о перевозимых на сбитом Ил-76 неправдой
16:34
Украина от польского народа получила медицинский вертолет для эвакуации раненых
16:21
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей
16:05
Сотрудники херсонской больницы попали под обстрел: есть раненые
15:42
Евросоюз вряд ли согласится конфисковать замороженные российские активы — Reuters
15:25
В Днепропетровской области сбили две ракеты Х-59
15:03
Число жертв в результате обстрелов Харькова увеличилось
14:55
Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС
14:43
В Павлограде из-за атаки РФ 23 января погибла уроженка Луганской области
14:20
Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
13:15
Координационный штаб призвал воздержаться от распространения непроверенной информации о крушении самолета в РФ
12:45
В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации
11:59
Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ
все новости
ВИДЕО
Украина от польского народа получила медицинский вертолет для эвакуации раненых Украина от польского народа получила медицинский вертолет для эвакуации раненых
24 января, 16:34
РФ нанесла удар по херсонской больнице. Фото: кадр из видео Сотрудники херсонской больницы попали под обстрел: есть раненые
24 января, 16:05
Спасатели продолжают работы в Харькове. Фото: ГСЧС Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова
24 января, 14:20
Упал Ил-76 в Белгородской области. Фото: кадр из видео В Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76
24 января, 11:27
Российские военные вели обстрел с автовышки в жилом квартале на Донбассе. Скриншот видео Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
24 января, 09:35
На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске. Фото: Вадим Лях На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске
23 января, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама