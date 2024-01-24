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На окупованих територіях не працює низка підприємств: причина

24 січня 2024, 16:58

На окупованих територіях не працює низка підприємств: причина

На тимчасово окупованих територіях України через знеструмлення зупинилася низка підприємств. Відновити електропостачання загарбники не можуть через дефіцит енергетиків. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«Окупанти не можуть відновити подачу електроенергії на тимчасово окупованих територіях через дефіцит працівників енергетичної галузі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а окупанти не встигають відновити подачу електроенергії.

Зокрема, в Донецьку зупинилося промислове підприємство, своєю чергою, хліб завозять до міста з Макіївки.

У Центрі опору уточнили, що наразі у Донецьку працює лише 25% електриків від потреби, загалом схожа картина у більшості інших комунальних підприємств. Більшість працівників або були мобілізовані, або залишили регіон.

Нагадаємо, у деяких районах тимчасово окупованої Макіївки Донецької області відсутня електрика.

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