На окупованих територіях не працює низка підприємств: причина

На тимчасово окупованих територіях України через знеструмлення зупинилася низка підприємств. Відновити електропостачання загарбники не можуть через дефіцит енергетиків. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Окупанти не можуть відновити подачу електроенергії на тимчасово окупованих територіях через дефіцит працівників енергетичної галузі», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а окупанти не встигають відновити подачу електроенергії.



Зокрема, в Донецьку зупинилося промислове підприємство, своєю чергою, хліб завозять до міста з Макіївки.



У Центрі опору уточнили, що наразі у Донецьку працює лише 25% електриків від потреби, загалом схожа картина у більшості інших комунальних підприємств. Більшість працівників або були мобілізовані, або залишили регіон.



Нагадаємо, у деяких районах тимчасово окупованої Макіївки Донецької області відсутня електрика.