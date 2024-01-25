Появились фото последствий ночных ударов по Одессе

Россияне ночью атаковали Одессу дронами-камикадзе. Фото: Национальная полиция

Российские войска ночью атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате повреждено несколько домов в Приморском районе города. Об этом сообщили в мэрии Одессы.

«Ночью Одесса пережила еще одну атаку "Шахедами". Повреждения вновь получили жилые дома, на этот раз в Приморском районе. По поводу госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте», — говорится в сообщении мэрии.

Также сообщается, что городские службы приступят к ликвидации последствий вражеского удара после получения разрешения оперативных служб.

Вчера поздно вечером, 24 января, сообщалось о звуках взрывов в Одессе. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что российская армия атаковала город ударными дронами, в результате обстрела пострадал мужчина. По словам Кипера, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

Позже в МВД показали последствия вечернего обстрела Одессы оккупантами. По словам мэра города Геннадия Труханова, в Хаджибейском районе повреждена жилая многоэтажка, также выгорели складские помещения.