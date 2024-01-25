З'явилися фото наслідків нічних ударів по Одесі

Росіяни вночі атакували Одесу дронами-камікадзе. Фото: Національна поліція

Російські війська вночі атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста. Про це повідомили у мерії Одеси.

«Вночі Одеса пережила ще одну атаку "Шахедами". Пошкодження знов отримали житлові будинки, цього разу у Приморському районі. Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці», — йдеться у повідомленні мерії.

Також повідомляється, що міські служби розпочнуть ліквідацію наслідків ворожого удару після отримання дозволу оперативних служб.

Вчора пізно ввечері, 24 січня, повідомлялося про звуки вибухів в Одесі. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російська армія атакувала місто ударними дронами, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. За словами Кіпера, є ушкодження цивільної житлової інфраструктури.

Пізніше у МВС показали наслідки вечірнього обстрілу Одеси окупантами. За словами мера міста Геннадія Труханова, у Хаджибейському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку, також вигоріли складські приміщення.