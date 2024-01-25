Ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами С-300

Российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 11 ударных дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда в Крыму, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова, а также одной ракетой из оккупированной части Донецкой области», — говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в Одесской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 24 января российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе.