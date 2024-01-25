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Вночі окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами С-300

25 січня 2024, 08:20

Вночі окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами С-300

Вночі окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами С-300

Російські війська вночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.

Раніше повідомлялося, що пізно увечері 24 січня російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе.

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