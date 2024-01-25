При обстреле россиянами Донецкой области погибло двое мирных граждан

Россияне убили двух мирных граждан в Горняке Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки, 24 января, россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Донецкой области, убив двух жителей Донбасса — в Горняке. Об этом говорится в отчете Донецкой ОВА.



«Еще 11 человек в области за сутки получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи», — отметил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составило 1839 человек убитыми и 4504 — ранеными.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что по меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения в результате ракетного удара РФ по Горняку Донецкой области.