Під час обстрілу росіянами Донецької області загинуло двоє мирних громадян

Росіяни вбили двох мирних громадян у Гірнику Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби, 24 січня, росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Донецької області, вбивши двох жителів Донбасу — у Гірнику. Про це йдеться у звіті Донецької ОВА.



«Ще 11 людей в області за добу отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи», — зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні склала 1839 осіб убитими та 4504 — пораненими.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що щонайменше двоє людей загинули та восьмеро поранені внаслідок ракетного удару РФ по Гірнику Донецької області.