Оккупанты ударили по Харьковскому району: пострадали четыре человека, среди них — ребенок

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

Оккупационные войска РФ ударили по Харьковскому району вчера вечером, 24 января. В результате российской атаки четыре человека получили ранения, среди них – подросток. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Вчера около 21:30 враг обстрелял село Большая Рогань Харьковского района. Травмировано 4 человека», — написал он.





По уточненной информации, женщины 60, 39 и 26 лет — получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте. Также пострадал 17-летний подросток, у него ранения мягких тканей головы, лица и конечностей. Его госпитализировали.



Повреждены и разрушены 4 жилых дома, легковые автомобили.





Кроме того, по словам Синегубова, около 19:40 оккупанты нанесли удар КАБом по селу Ольховатка Купянского района. Повреждено фермерское хозяйство. Информация о пострадавших не поступала.



Начальник Харьковской ОВА добавил, что в 21:45 россияне обстреляли село Раздольное Чугуевского района. Повреждены 2 складских помещения.



Напомним, количество погибших в результате ракетной массированной атаки по Харькову 23 января значительно возросло. Погибли 10 граждан.