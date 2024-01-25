Окупанти вдарили по Харківському району: постраждали чотири особи, серед них — дитина

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Окупаційні війська РФ вдарили по Харківському району вчора увечері, 24 січня. Внаслідок російської атаки чотири людини отримали поранення, серед них — дитина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Вчора близько 21:30 ворог обстріляв село Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 особи», — написав він.





За уточненою інформацією, жінки 60, 39 та 26 років — отримали легкі травми, їм було надано допомогу на місці. Також постраждав 17-річний підліток, у нього поранення м'яких тканин голови, обличчя та кінцівок. Його госпіталізували.



Пошкоджено та зруйновано 4 житлові будинки, легкові автомобілі.





Крім того, за словами Синєгубова, близько 19:40 окупанти завдали удару КАБом по селу Ольховатка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила.



Начальник Харківської ОВА додав, що о 21:45 росіяни обстріляли село Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено 2 складські приміщення.



Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетної масованої атаки по Харкову 23 січня значно зросла. Загинуло 10 громадян.