Окупанти вдарили по Харківському району: постраждали чотири особи, серед них — дитина

Окупаційні війська РФ вдарили по Харківському району вчора увечері, 24 січня. Внаслідок російської атаки чотири людини отримали поранення, серед них — дитина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Вчора близько 21:30 ворог обстріляв село Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 особи», — написав він.
За уточненою інформацією, жінки 60, 39 та 26 років — отримали легкі травми, їм було надано допомогу на місці. Також постраждав 17-річний підліток, у нього поранення м'яких тканин голови, обличчя та кінцівок. Його госпіталізували.
Пошкоджено та зруйновано 4 житлові будинки, легкові автомобілі.
Крім того, за словами Синєгубова, близько 19:40 окупанти завдали удару КАБом по селу Ольховатка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила.
Начальник Харківської ОВА додав, що о 21:45 росіяни обстріляли село Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено 2 складські приміщення.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетної масованої атаки по Харкову 23 січня значно зросла. Загинуло 10 громадян.