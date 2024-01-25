В оккупированном Мариуполе закрывают пункты выдачи гуманитарной помощи

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области с февраля приостановиться выдача гуманитарной помощи местным жителям. Об этом сообщил Telegram-канал Мариуполь ПВГП «Метро» и центр выдачи гуманитарной помощи «Эпицентр».



«С 01.02.2024 работа нашего гуманитарного центра будет приостановлена из-за нежелания трудоустроить всех сотрудников. По этой причине все проекты выдачи помощи, запланированные на февраль, март и т.д, находятся под большим вопросом», — говорится в сообщении.



Сотрудники ПВГП «Метро» отметили, что готовы в дальнейшем продолжать свою работу.



В свою очередь, коллектив гуманитарного центра «Эпицентр» присоединился к обращению сотрудников гуманитарного центра «Метро», заявив, что тдрудоустройство сотрудников гуманитарных центров необходимо для продолжения работы данного направления.



«В нынешних условиях в городе все еще много жителей, нуждающихся в гуманитарной помощи», — написали они в соцсети.



Напомним, глава областной военной администрации Луганской области Артем Лысогор сообщил, что во временно оккупированном Северодонецке россияне уменьшают количество гуманитарной помощи местному населению.