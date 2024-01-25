В окупованому Маріуполі закривають пункти видачі гуманітарної допомоги

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області з лютого припиниться надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це повідомив Telegram-канал Маріуполь ПВГП «Метро» та центр видачі гуманітарної допомоги «Епіцентр».



«З 01.02.2024 роботу нашого гуманітарного центру буде призупинено через небажання працевлаштувати всіх співробітників. Тому всі проєкти видачі допомоги, заплановані на лютий, березень тощо, знаходяться під великим питанням», — йдеться у повідомленні.



Співробітники ПВДП «Метро» наголосили, що готові надалі продовжувати свою роботу.



Своєю чергою, колектив гуманітарного центру «Епіцентр» приєднався до звернення співробітників гуманітарного центру «Метро», заявивши, що працевлаштування співробітників гуманітарних центрів необхідне для продовження роботи цього напряму.



«За нинішніх умов у місті все ще багато мешканців, які потребують гуманітарної допомоги», — написали вони у соцмережі.



Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації Луганської області Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни зменшують кількість гуманітарної допомоги місцевому населенню.