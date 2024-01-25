В Донецкой области похоронили трех полицейских. Фото: полиция

В Донецкой области похоронили трех полицейских. При исполнении служебных обязанностей трагически оборвалась жизнь двух сотрудников полиции Лимана — оперуполномоченного Даниила Куцевича, 20 лет, и полицейского эвакуационной группы «Белый Ангел» Дмитрия Калиткина, 31 год. Третий — 36-летний оперуполномоченный Андрей Высоцкий погиб во время ракетного удара по Краматорску. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



Отмечается, что ночью 20 января в деоккупированном Лимане Даниил Куцевич и Дмитрий Калиткин выехали на вызов в составе следственно-оперативной группы и не вернулись. Оба погибли на месте от пулевых ранений.





В полиции добавили, что Даниил Куцевич прослужил в должности всего 9 месяцев. У него остались мать, отец, бабушка и 12-летний брат. Дмитрий Калиткин в полиции более 11 лет. После полномасштабного вторжения добровольцем вошел в резервный состав группы «Белый Ангел» на Лиманском направлении. У него осталась шестилетняя дочь.





Андрей Высоцкий 22 января находился за рулем автомобиля и ехал на задание, когда обломок смертельно травмировал его. Осиротели родители, сестра, жена и 10-летний сын.