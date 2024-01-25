На Донеччині поховали трьох поліцейських. Фото: поліція

На Донеччині поховали трьох поліцейських. Під час виконання службових обов'язків трагічно обірвалося життя двох співробітників поліції Лимана — оперуповноваженого Данила Куцевича, 20 років, та поліцейського евакуаційної групи «Білий Янгол» Дмитра Каліткіна, 31 рік. Третій — 36-річний оперуповноважений Андрій Висоцький загинув під час ракетного удару Краматорськом. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



Зазначається, що вночі 20 січня у деокупованому Лимані Данило Куцевич та Дмитро Каліткін виїхали на виклик у складі слідчо-оперативної групи та не повернулися. Обидва загинули на місці від кульових поранень.





У поліції додали, що Данило Куцевич прослужив на посаді лише 9 місяців. У нього залишилися мати, батько, бабуся та 12-річний брат. Дмитро Каліткін у поліції понад 11 років. Після повномасштабного вторгнення добровольцем увійшов до резервного складу групи «Білий Янгол» на Лиманському напрямку. В нього залишилася шестирічна дочка.





Андрій Висоцький 22 січня перебував за кермом автомобіля та їхав на завдання, коли уламок смертельно травмував його. Осиротіли батьки, сестра, дружина та 10-річний син.