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Каждая десятая компания в Польше в прошлом году основана украинцами — СМИ

25 января 2024, 15:40

Каждая десятая компания в Польше в прошлом году основана украинцами — СМИ

В 2023 году каждое десятое предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалась более чем на две трети больше, чем в 2022 году. Об этом пишет польское издание «Речь Посполита».

Нападение России на Украину в 2022 году быстро привело к увеличению количества регистраций украинских компаний в Польше. 

До начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинские граждане регистрировали в Польше чуть более 200 индивидуальных предприятий в месяц.

В марте их количество выросло до почти 600 в месяц, но скачок регистраций пришелся на следующие месяцы. В апреле их количество приблизилось к 1300, а в мае и июне – до 1700.

В последующие месяцы украинцы регистрировали по 2 тысячи предприятий, а начало 2023 года еще больше ускорило темпы. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых регистраций росло на 2700-2800 ежемесячно.

«Резкий рост числа компаний, зарегистрированных украинцами в Польше, вероятно, доказывает, что они думают о том, чтобы остаться с нами дольше», – говорит Катажина Дембковска, руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института.

По словам Дембковской, украинцы заполняют пробелы в польской экономике, а большинство парикмахерских и косметических компаний, созданные нашими переселенцами, создаются с расчетом на украинских клиентов.

Президент Ассоциации работодателей Клуба бизнес-центров Лукаш Бернатович считает, что Польше необходимо сейчас подумать, как сохранить украинских предпринимателей, поскольку польская экономика страдает от нехватки рабочих рук.

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