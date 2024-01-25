Кожну десяту компанію в Польщі минулого року засновано українцями — ЗМІ

2023 року кожне десяте підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилася більш ніж на дві третини більше, ніж 2022 року. Про це пише польське видання «Річ Посполита».



Напад Росії на Україну у 2022 році швидко спричинив збільшення кількості реєстрацій українських компаній у Польщі.



До початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українські громадяни реєстрували у Польщі понад 200 індивідуальних підприємств на місяць.



У березні їх кількість зросла майже до 600 на місяць, але стрибок реєстрацій припав на наступні місяці. У квітні їх кількість наблизилася до 1300, а у травні та червні – до 1700.



У наступні місяці українці реєстрували по 2 тисячі підприємств, а початок 2023 року ще більше прискорив темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2700-2800 щомісяця.



«Різке зростання кількості компаній, зареєстрованих українцями в Польщі, ймовірно, доводить, що вони думають про те, щоб залишитися з нами довше», - говорить Катажина Дембковська, керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту.



За словами Дембковської, українці заповнюють прогалини в польській економіці, а більшість перукарських та косметичних компаній, створених нашими переселенцями, створюються з розрахунком на українських клієнтів.



Президент Асоціації роботодавців Клубу бізнес-центрів Лукаш Бернатович вважає, що Польщі необхідно зараз подумати, як зберегти українських підприємців, оскільки польська економіка страждає від нестачі робочих рук.