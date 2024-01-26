Мариуполь: восстановленные оккупантами дома начинают разрушаться сразу после «ремонтов»

В восстановленных оккупантами домах в Мариуполе имеются серьезные изъяны. Фото: ДАН

Российские захватчики докладывают о восстановлении десятков домов в Мариуполе. Однако эти ремонты оказываются «фасадными». Снаружи дом смотрится красиво, а вот внутри начинаются проблемы. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

«Например, весной прошлого года российские подрядчики начали ремонт пятиэтажки на проспекте Нахимова, 136. Работы завершили, но в подъездах на стенах уже появились трещины. Жители в отчаянии, потому что они хотят только нормально жить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из жительниц при выходе из подъезда, из-за высоких порогов, споткнулась и сломала руку. По словам жителей, подрядчики просто украли плитку, которую должны были положить.

С последствиями так называемого ремонта столкнулись и жители дома по проспекту Победы, 125. Здание было повреждено российскими обстрелами. В 2023 году здесь заменили окна. Однако после осадков квартиры залило водой, что вызвало возмущение жителей.

«Захватчики делают ремонты только для «хорошей картинки». Создать действительно комфортные условия жизни мариупольцев они и не стремятся. Ведь для них оккупированный город – только возможность наживы и площадка для создания пропаганды», — подчеркнули в городском совете.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе нечистоты заливают жилые дома и подстанции.