Маріуполь: відновлені окупантами будинки починають руйнуватися одразу після «ремонтів»

У відновлених окупантами будинках у Маріуполі є серйозні вади. Фото: ДАН

Російські загарбники повідомляють про відновлення десятків будинків у Маріуполі. Однак ці ремонти виявляються «фасадними». Зовні будинок виглядає красиво, а от усередині починаються проблеми. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

«Наприклад, навесні минулого року російські підрядники розпочали ремонт п'ятиповерхівки на проспекті Нахімова, 136. Роботи завершили, але у під'їздах на стінах уже з'явилися тріщини. Мешканці у розпачі, бо вони хочуть лише нормально жити», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з мешканок при виході з під'їзду через високі пороги спіткнулася і зламала руку. За словами мешканців, підрядники просто вкрали плитку, яку мали покласти.

З наслідками так званого ремонту зіткнулися і мешканці будинку на проспекті Перемоги, 125. Будівлю було пошкоджено російськими обстрілами. 2023 року тут замінили вікна. Однак після опадів квартири залило водою, що викликало обурення мешканців.

«Загарбники роблять ремонти лише для «хорошої картинки». Створити дійсно комфортні умови життя маріупольців вони не прагнуть. Адже для них окуповане місто — лише можливість наживи та майданчик для створення пропаганди», — наголосили у міській раді.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі нечистоти заливають житлові будинки та підстанції.