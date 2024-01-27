Силы ПВО за сутки сбили все ударные БПЛА оккупантов, по Славянску россияне ударили «Искандером» — Генштаб

Российские оккупационные войска за сутки совершили 8 ракетных и 4 авиационных ударов, а также 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 7:00 субботы.

Отмечается, что противник бил зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области.

«В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура», — сказано в сводке.

В Генштабе отмечают также, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной авиаудар, применив 4 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА уничтожены.

Утром оккупанты ударили баллистической ракетой «Искандер» по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области.

Кроме того, под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.