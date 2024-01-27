Сили ППО за добу збили всі ударні БПЛА окупантів, по Слов'янську росіяни вдарили «Іскандером» — Генштаб

Російські окупаційні війська за добу здійснили 8 ракетних та 4 авіаційних ударів, а також 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціям українських військ та населеним пунктам. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 суботи.

Наголошується, що противник бив зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області.

«В результаті російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садки, торговий центр та інша цивільна інфраструктура», — сказано у зведенні.

У Генштабі зазначають також, що за минулу добу окупанти завдали чергового авіаудару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА знищено.

Вранці окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер» по цивільній інфраструктурі Слов'янська Донецької області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.