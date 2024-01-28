В оккупированном Донецке травмирован мужчина из-за сброса взрывоопасного предмета

Во временно оккупированном Донецке пострадал мужчина из-за сброса взрывоопасного предмета. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по ул. Бирюзова получил ранение мужчина 1979 года рождения», — написал он.



Напомним, во временно оккупированных Россией Донецке и Ясиноватой произошел обстрел 23 января. Известно, что в Донецке двое местных жителей получили ранения, а в Ясиноватой — двое людей погибли.