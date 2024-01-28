В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета

У тимчасово окупованому Донецьку постраждав чоловік через скидання вибухонебезпечного предмета. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарату у Кіровському районі на вул. Бірюзова отримав поранення чоловік 1979 року народження», — написав він.



Нагадаємо, у тимчасово окупованих Росією Донецьку та Ясинуватійстався обстріл 23 січня. Відомо, що у Донецьку двоє місцевих жителів отримали поранення, а в Ясинуватій — двоє людей загинули.