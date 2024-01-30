В российской Калуге сбили дрон: обломок упал на здание

На окраине Калуги РФ, граничащей с московским регионом, был сбит один беспилотник в ночь на 30 января. В результате этого обломки БПЛА упали на здание. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.



«Сегодня утром на окраине города Калуга средствами ПВО был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки», — написал он.



По информации губернатора, возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

Напомним, 29 января в российском Ярославле беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС».