У російській Калузі збили дрон: уламок упав на будівлю

На окраїні Калуги РФ, що межує з московським регіоном, було збито одного безпілотника в ніч проти 30 січня. Внаслідок цього уламки БПЛА впали на будівлю. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.



«Сьогодні вранці на околиці міста Калуга засобами ППО було знищено БПЛА. Уламки БПЛА впали на дах технічної нежитлової споруди», — написав він.



За інформацією губернатора, загорянь та постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи.

Нагадаємо, 29 січня в російському Ярославлі безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС».