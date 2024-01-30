В Тернопольской области трое детей провалились под лед

Трое детей провалились под лед, спасатели обнаружили тела спустя двое суток. Фото: ГСЧС

В села Переволока Тернопольской области спасатели завершили поисковые работы, обнаружив тела троих детей в водоеме возле села, которые пропали 28 января. Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области.



«30 января были продолжены поиски трех несовершеннолетних жителей села Переволока Бучачской территориальной громады Чортковского района, 2009, 2010 и 2011 годов рождения, исчезнувших 28 января. К сожалению, трагедии избежать не удалось. Дети погибли. Их тела обнаружили водолазы при обследовании дна водоема», — говорится в сообщении.



В областном управлении полиции уже заявили, что по данному факту возбуждено уголовное производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой пропавшего без вести, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства и детали этой трагедии.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются. Ранее спасатели присоединились к поискам 3-х несовершеннолетних. Подростки 2009, 2010 и 2011 годов рождения ушли из дома 28 января и не вернулись.