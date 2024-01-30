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На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу

30 січня 2024, 11:55

На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу

Троє дітей провалилися під кригу, рятувальники виявили тіла через дві доби. Фото: ДСНС Троє дітей провалилися під кригу, рятувальники виявили тіла через дві доби. Фото: ДСНС

У селі Переволока Тернопільської області рятувальники завершили пошукові роботи, виявивши тіла трьох дітей у водоймі біля села, які зникли 28 січня. Про це повідомило головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

«30 січня було продовжено пошуки трьох неповнолітніх мешканців села Переволока Бучацької територіальної громади Чортківського району, 2009, 2010 та 2011 років народження, які зникли 28 січня. На жаль, трагедії уникнути не вдалося. Діти загинули. Їхні тіла виявили водолази під час обстеження дна водоймища», — йдеться у повідомленні.

В обласному управлінні поліції вже заявили, що за цим фактом порушено кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою зниклого безвісти, в рамках якого будуть з'ясовані всі обставини та деталі цієї трагедії.

Обставини надзвичайної події встановлюються. Раніше рятувальники приєдналися до пошуків трьох неповнолітніх. Підлітки 2009, 2010 та 2011 років народження пішли з дому 28 січня і не повернулися.

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