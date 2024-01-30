В Нидерландах партия ВВВ предложила отправить украинских переселенцев обратно

Представители партии BBB в Нидерландах предложили отправить украинских беженцев обратно в Украину, в частности, на запад страны. По их мнению, там более-менее безопасно. Об этом пишет местное издание Dutchnews.nl.

«Мы не можем разместить всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Неужели украинцы не могли бы там безопасно разместиться?» — заявила депутат от партии BBB Мона Кейзер.

Она добавила, что ее интересует позиция правительства относительно того, как оно отреагирует на предложение Киева вернуть граждан Украины, которые могут быть призваны в ВСУ. По ее словам, сотни тысяч людей, которые должны проходить военную службу, сбежали за границу, а некоторые из них, в частности, вероятно поселились в Нидерландах.

Мона Кейзер также предложил гражданам Украины, которые нашли работу в Нидерландах, оплачивать аренду жилья и медицинское обслуживание, хотя многие из них уже это делают.

Парламентарий Джулиан Бушофф от GroenLinks/PvdA сказал, что предложения BBB являются «новыми и тревожными». По его словам, непонятно, почему ВВВ рассматривает возможность отправить людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.