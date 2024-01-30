У Нідерландах партія ВВВ запропонувала відправити українських переселенців назад

Представники партії BBB у Нідерландах запропонували відправити українських біженців назад до України, зокрема на захід країни. На їхню думку, там більш-менш безпечно. Про це пише місцеве видання Dutchnews.nl.

«Ми не можемо розмістити всіх. Захід країни видається мені відносно стабільним. Невже українці не могли б там безпечно розміститись?» — заявила депутат від партії BBB Мона Кейзер.

Вона додала, що її цікавить позиція уряду щодо того, як він відреагує на пропозицію Києва повернути громадян України, які можуть бути покликані до ЗСУ. За її словами, сотні тисяч людей, які мають проходити військову службу, втекли за кордон, а деякі з них, зокрема, ймовірно, оселилися в Нідерландах.

Мона Кейзер також запропонував громадянам України, які знайшли роботу в Нідерландах, оплачувати оренду житла та медичне обслуговування, хоча багато хто з них уже це робить.

Парламентарій Джуліан Бушофф від GroenLinks/PvdA сказав, що пропозиції BBB є «новими та тривожними». За його словами, незрозуміло, чому ВВВ розглядає можливість відправити людей назад до країни, яка перебуває у стані війни.