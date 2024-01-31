Болгария продлила действие временной защиты для украинских граждан до марта 2025 года

Правительство Болгарии продлило действие временной защиты для украинских граждан до марта 2025 года. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

По словам украинского омбудсмена, решение вступает в силу 4 марта и продлится год.



«Болгария вместе со своими европейскими коллегами подтверждает свою приверженность предоставлению безопасного убежища тем украинцам, кто спасается от российской вооруженной агрессии», — заявил Лубинец.



Договор между двумя странами оставляет механизм временной защиты, который дает беженцам из Украины одинаковые с гражданами стран ЕС права на труд, социальное и медицинское обслуживание и образование.



«Защита закреплена в Директиве Евросоюза. Контакты центров помощи беженцам в Болгарии: +359 884 110 050 - предоставление консультаций по правовым вопросам; +359 884 110 330 — предоставление информации о гуманитарной помощи (расселение, возможно получение теплых вещей, продовольствия)», — добавил уполномоченный по правам человека в Украине.



На карте, можно найти пункты регистрации, где можно стать на учет и получить временную защиту. Болгария продолжает поддерживать Украину не только по гуманитарным вопросам, но также оказывает и военную помощь.



Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что оборонная промышленность его страны работает практически в режиме 24/7, и основная часть этого производства идет в Украину.