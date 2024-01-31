Болгарія продовжила дію тимчасового захисту для українських громадян до березня 2025 року

Уряд Болгарії продовжив дію тимчасового захисту для українських громадян до березня 2025 року. Про це повідомив уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.

За словами українського омбудсмана, рішення набирає чинності 4 березня і триватиме рік.



«Болгарія, разом зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність наданню безпечного притулку тим українцям, хто рятується від російської збройної агресії», - заявив Лубінець.



Договір між двома країнами залишає механізм тимчасового захисту, який надає біженцям з України однакові з громадянами країн ЄС права на працю, соціальне та медичне обслуговування та освіту.



«Захист закріплений у Директиві Євросоюзу. Контакти центрів допомоги біженцям у Болгарії: +359 884 110 050 — надання консультацій з правових питань; +359 884 110 330 — надання інформації щодо гуманітарної допомоги (розселення, можливе отримання теплих речей, харчів)», - додав уповноважений з прав людини в Україні.



На карті, можна знайти пункти реєстрації, де можна стати на облік та отримати тимчасовий захист. Болгарія продовжує підтримувати Україну не лише з гуманітарних питань, але також надає військову допомогу.



Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що оборонна промисловість його країни працює практично в режимі 24/7 і основна частина цього виробництва йде в Україну.