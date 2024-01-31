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Сегодня из российского плена домой вернулись 207 украинцев

31 января 2024, 15:15

Сегодня из российского плена домой вернулись 207 украинцев

Домой из российского плена сегодня вернулись 207 украинцев. Фото: Андрей Ермак/Тelegram Домой из российского плена сегодня вернулись 207 украинцев. Фото: Андрей Ермак/Тelegram

Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президента Украины Владимир Зеленский.

«Наши — дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим», — написал президент.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии украинских военнопленных, вернувшихся домой в ходе обмена. 

«Возвращаем наших людей из русского плена. 207 украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции — рядовые, сержанты и офицеры. Многие защитники Мариуполя, военные, находившиеся на «Азовстале», остров Змеиный, Донецкое, Запорожское, Харьковское, Луганское, Херсонское и Сумское направления. Это второй обширный обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента — вернуть всех», — написал Ермак.

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что 31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной украинской стороне территории возвращены 195 российских военнослужащих, «которым в плену грозила смертельная опасность». «Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — сообщило Минобороны РФ.

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