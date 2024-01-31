Сьогодні з російського полону додому повернулися 207 українців

Додому із російського полону сьогодні повернулися 207 українців. Фото: Андрій Єрмак/Тelegram

Сьогодні, 31 січня, між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

«Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам'ятаємо про кожного і кожну в полоні. Воїни та цивільні. Мусимо повернути всіх. Працюємо над цим», — написав президент.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фотографії українських військовополонених, які повернулися додому під час обміну.

«Повертаємо наших людей із російського полону. 207 українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери. Багато захисників Маріуполя, військові, які перебували на «Азовсталі», острів Зміїний, Донецький, Запорізький, Харківський, Луганський, Херсонський та Сумський напрямки. Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу на виконання завдання Президента — повернути всіх», — написав Єрмак.

У свою чергу Міністерство оборони Росії повідомило , що 31 січня в результаті переговорного процесу з підконтрольної українській стороні території повернуто 195 російських військовослужбовців, «яким у полоні загрожувала смертельна небезпека». «Натомість передано рівно 195 військовополонених ЗСУ», — повідомило Міноборони РФ.