На Донетчине россияне за сутки убили одного жителя, еще двое — получили ранения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 31 января, обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще двое травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Россия убивает гражданских! За 31 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Цукурино. Еще 2 человека за сутки получили ранения», — написал он.





По уточненной информации, с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1849 людей, еще 4529 – получили ранения. Общее количество жертв в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, в оккупированном Донецке после обстрела горит подстанция.