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На Донеччині росіяни за добу вбили одного жителя, ще двоє — отримали поранення

01 лютого 2024, 08:28

На Донеччині росіяни за добу вбили одного жителя, ще двоє — отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 31 січня, обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє травмовано. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Цукуриному. Ще 2 особи за добу зазнали поранень», — написав він.



За уточненою інформацією, з початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1849 людей, ще 4529 — отримали поранення. Загальна кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку після обстрілу горить підстанція.

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23:13
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