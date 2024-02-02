Бойца «Азова» Россия «приговорила» к пожизненному сроку

Бойца украинского «Азова» Рената Алиева Россия «приговорила» к пожизненному сроку. Фото: Генпрокуратура РФ

Находящийся в российском плену старший солдат полка «Азов» Ренат Алиев «приговорен» к пожизненному заключению так называемым «Верховным судом ДНР» в оккупированном Донецке. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как утверждается, в период с 16 по 30 марта 2022 года Алиев, «находясь на боевой позиции, расположенной по улице Азовстальской в Мариуполе, отдал приказ подчиненным военнослужащим о ликвидации четырех мирных жителей, передвигавшихся по улице».

Также, по версии «следствия», в один из дней указанного периода Алиев, «находясь на боевой позиции, прицельным выстрелом из автомата застрелил шедшего по улице мирного жителя, от полученного ранения мужчина скончался на месте».

Российская сторона сообщает, что Алиев был старшим солдатом 1 батальона отдельного отряда спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины. Россия считает «Азов» «террористической организацией».

Алиев признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными бойцами «Азова» — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.