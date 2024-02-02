Бійця «Азова» Росія «засудила» до довічного терміну

Бійця українського «Азова» Рената Алієва Росія «засудила» до довічного терміну. Фото: Генпрокуратура РФ

Старший солдат полку «Азов», який перебуває в російському полоні, Ренат Алієв «засуджений» до довічного ув'язнення так званим «Верховним судом ДНР» в окупованому Донецьку. Про це повідомила пресслужба Генеральної прокуратури РФ.

Як стверджується, у період з 16 по 30 березня 2022 року Алієв, «перебуваючи на бойовій позиції, розташованій по вулиці Азовстальській у Маріуполі, віддав наказ підлеглим військовослужбовцям про ліквідацію чотирьох мирних жителів, які пересувалися вулицею».

Також, за версією «слідства», в один із днів зазначеного періоду Алієв, «перебуваючи на бойовій позиції, прицільним пострілом з автомата застрелив мирного жителя, який ішов по вулиці, від отриманого поранення чоловік помер на місці».

Російська сторона повідомляє, що Алієв був старшим солдатом 1 батальйону окремого загону спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Росія вважає «Азов» «терористичною організацією».

Алієва визнано винним за пунктами «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство, скоєне стосовно двох і більше осіб, організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті), год. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території).

Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими бійцями «Азова» — незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.