РФ сократила атаки «Ланцетами» из-за падения производства в результате взрыва на заводе — Forbes

БПЛА «Ланцет». Фото из открытых источников

Издание посчитало использование россиянами дронов-камикадзе «Ланцет» в 2023 году: если августе для атак было применено 126 «Ланцетов», то уже в декабре прошлого года количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.

«Вместо того, чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало компании ZALA, которая специализируется на разработке БПЛА, превратить корпус Lancet в готовую продукцию», — пишет «Forbes».

Издание отмечает, что россияне делают самостоятельно только планёры, блоки питания и камеры для такого типа беспилотников. Все остальные ключевые компоненты «Ланцета», включая двигатель и бортовую электронику, имеют импортное происхождение.

Напомним, что 9 августа произошёл взрыв на территории «Загорского оптико-механического завода» в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.