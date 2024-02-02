РФ скоротила атаки «Ланцетами» через падіння виробництва після вибуху на заводі — Forbes

БПЛА «Ланцет». Фото з відкритих джерел

Видання порахувало використання росіянами дронів-камікадзе «Ланцет» у 2023 році: якщо в серпні для атак було застосовано 126 «Ланцетів», то вже у грудні минулого року кількість ударів дронами-камікадзе знизилася до 59.

«Замість того, щоб зростати, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося у серпні, що завадило компанії ZALA, яка спеціалізується на розробці БПЛА, перетворити корпус Lancet на готову продукцію», — пише «Forbes».

Видання зазначає, що росіяни роблять самостійно лише планери, блоки живлення та камери для такого типу безпілотників. Решта ключових компонентів «Ланцета», включаючи двигун і бортову електроніку, мають імпортне походження.

Нагадаємо, що 9 серпня стався вибух на території «Загірського оптико-механічного заводу» у Сергієвому Посаді у Підмосков'ї. Сильною вибуховою хвилею вибило шибки у прилеглих будівлях. Внаслідок вибуху постраждали 43 особи, 4 будівлі повністю зруйновано, ще 20 пошкоджено.