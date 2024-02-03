Силы ПВО Украины сбили 9 из 14 ударных БпЛА

В ночь на 3 февраля 2024 года российская армия атаковала Украину 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.



«Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области», — отмечают в ВС ВСУ.







Мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 БпЛА противника в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.



Днем ранее, в ночь на 2 февраля 2024 года, Россия атаковала Украину 24 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».