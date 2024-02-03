Сили ППО України збили 9 із 14 ударних БпЛА

У ніч на 3 лютого 2024 року російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Білгородської області. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині», — зазначають у ПС ЗСУ.







Мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 9 БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.



Напередодні, в ніч на 2 лютого 2024 року, Росія атакувала Україну 24 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131».